Группа интернет-мошенников орудовала в Шымкенте

В Шымкенте задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

По словам прокуроров, молодые люди вооружились базой телефонных номеров, звонили казахстанцам и говорили что те стали счастливыми обладателями нового автомобиля. Правда, прежде чем его получить, мол, нужно заплатить первоначальный взнос. Пока в полиции установлены 10 потерпевших.

В этом году это уже третья задержанная группа интернет-мошенников. По данным прокуратуры, мошенники обещали гранты по госпрограммам, получение АСП, конечно, за определенное вознаграждение, а также обманывали на популярных сайтах онлайн-продаж. Сумма ущерба больше миллиард тенге.

«Арестовали 8 человек. Все – жители города Тараза. Они специализировались на интернет-мошенничествах, а именно использовали свою базу данных, где один из них раньше работал. Они работали в сетевом маркетинге по реализации товаров. Они клиентам звонили и говорили, к примеру, что выиграли автомобиль», — говорит Ержан Марат заместитель прокурора г. Шымкента.