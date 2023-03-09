Какая погода ожидается в южном мегаполисе

Влияние активного циклона с районов Каспийского моря постепенно снижается. Сильные дожди уже прекратились.

О погоде на предстоящие дни рассказали синоптики Казгидромета. Ощущается заметное улучшение погодных условий, временами будет облачно, дождей и сильных ветров в ближайшие 2 дня не ожидается.

9 марта сохранится еще переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

В пятницу, 10 марта, потеплеет, столбики термометров поднимутся до 21 градусов тепла днем, ночью около 7-9 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 8-13 м/с.

Конец недели, воскресенье обещает быть дождливым и серым. После чего снова наступят ясные, солнечные дни.