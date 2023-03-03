Министр просвещения поддержал ротацию директоров школ

Ротация директоров школ неизбежна, зарплаты учителям будут повышать. Во время визита в Шымкент министр просвещения Гани Бейсенбаев напомнил о грядущих изменениях в сфере образования.

Оставят только тех, кто будет работать с полной самоотдачей и на совесть. Реформы в школах неизбежны. Казахстану необходимо сильное государственное среднее образование, причем не зависимо от территориальности. Школы должны быть одинаково сильными и в отдаленных жилых массивах, и в центре мегаполиса.

Министр просвещения во время рабочей поездки в Шымкент, подписал с акиматом совместный документ, направленный на дальнейшее развитие системы образования и точечное решение проблемных вопросов.

В городе запланировано увеличение госзаказа в дошкольных организациях на 24 тысячи 200 мест, проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы государственных детских садов. Более 7 тысяч педагогов дошкольного воспитания и обучения пройдут курсы повышения квалификации.

«Все ведомства и госорганы должны поддерживать работу образования, должны помогать и развивать сферу. Необходимо создавать условия для школьников. Почему? Это будущее страны, именно они продолжат наши начинания», — говорит Гани Бейсенбаев, министр просвещения РК.

Прокомментировал главный педагог страны и сомнения в необходимости регулярной смены директоров школ. Глава ведомства рассказал, что читал и знает различные мнения. Важно уяснить. Ротация проводится не для командных перемещений из одной школы в другую.

«Нельзя засиживаться на одном месте, надо развиваться, расти. Директора школ не будут сидеть по 5 лет в одной школе. Если работа руководителя не эффективна, то его следует освободить от занимаемой должности. В случае, если квалифицированные директора руководят одной и той же школой много лет, то их нужно ротировать»,- говорит Гани Бейсенбаев, министр просвещения РК.

Ротация применяется на руководителей детских садов, школ и колледжей, если они проработали в этой организации больше четырех лет. Шымкент должен стать безопасным городом для детей, подчеркнул Бейсембаев.

На сегодня все государственные школы города оснащены системой видеонаблюдения, тревожными кнопками и турникетами. Нерешенной остается проблема слабого интернета.

Главный педагог страны попросил представителей акимата города оказать содействие полиции и управлению образования в улучшении качества информационно-коммуникационных сетей.