Плюсы и минусы потребительского кредитования

Кредитные инструменты давно и прочно вошли в жизнь общества – для дорогостоящих покупок, оплаты образования, лечения и других расходов. При этом альтернатива потребительским кредитам есть всегда – домашняя копилка.

Плюсы и минусы есть в обоих способах. Какие они?

Заемные средства до минимума сокращают время на получение товара или услуги. Цена продукта не ограничена – занять можно любую сумму. Семейный бюджет сильно не страдает, так как возврат сумм происходит равномерными частями, и на повседневные расходы деньги есть всегда.

Существуют разные варианты покупки – можно оформить покупку онлайн или лично в магазине.

Из недостатков главный – психологический фактор: трудно продолжать отдавать регулярно по частям свои деньги за товар, который уже куплен. Используя заемные деньги, как правило, люди особо не экономят. И забывают о том, что покупка в кредит всегда дороже. Иногда размер переплаты может составить до 100% от взятой в долг суммы.

Поэтому если вы хотите купить новый смартфон, планшет или мелкую бытовую технику, то выгоднее будет собрать нужную сумму. Так, если три месяца откладывать часть зарплаты, то можно прилично сэкономить.

Вариант накопить не подходит, если срочно надо купить дорогостоящий товар. Например, технику для работы – персональный компьютер, мопед, швейную машину. В этом случае стоит рассмотреть заемные средства: пользоваться техникой можно будет сразу, не потеряв в доходе. Это касается и необходимости оплатить дорогостоящее лечение, медикаменты, внезапную поездку. Для таких срочных расходов правильным решением станет потребительское кредитование в банке или МФО.

Хороший вариант — одолжить только недостающую сумму, если у вас есть сбережения: чем меньше вы берете, тем меньше придется возвращать. И если вы решили использовать заёмные средства, то к выбору предложения от финансовых организаций нужно подойти серьезно.

Эффективно будет использовать кредитную карту с грейс-периодом до ста дней. Заемщик на свое усмотрение распоряжается предоставленными средствами: покупка техники, коммунальные расходы, ремонт. При погашении кредита держатель может вернуть всю израсходованную сумму или только часть. Если вносить деньги на счёт в льготный период, то пользоваться кредиткой можно будет бесплатно.

Многие МФО предлагают беспроцентные микрокредиты онлайн для новых заёмщиков. В этом случае сумма будет небольшая, а срок микрокредита – до тридцати дней.

Заемные средства помогут в решении финансовых проблем, если вы правильно распределите финансовую нагрузку. Не стоит забывать, что придется регулярно вносить платежи по кредитному договору, а значит, учитывать их в семейном бюджете.