Долговая нагрузка казахстанцев стремительно растет каждый год. А с новыми правилами выдачи беззалоговых кредитов она станет еще больше. Об этом говорят экономисты. Они предполагают что количество людей которые не смогут выполнять обязательства по займам станет больше, их счета будут блокировать, а значит эти люди выпадут из экономической жизни страны.

Долговая яма казахстанцев становится все глубже. Микрокредитные организации теперь будут выдавать беззалоговые займы по новым ставкам, они увеличились с 0,35% до 0,4% в день. Казалось бы, ненамного, но в годовом выражении ставки выросли со 127 до 146%. Таким образом, говорят экономисты, МКО пытаются закрыть свои убытки, ведь многие заемщики уже не платят кредиты, и вывести денежный поток в плюс. Экономисты говорят, долговая нагрузка казахстанцев вырастет еще больше.

«Дефолтов будет еще больше, у нас было 37 миллионов арестов по микрокредитам в прошлом году, значит в этом году их будет больше 50 миллионов. Большинство людей выпадают из экономического оборота, люди не смогут купить даже хлеб элементарно, потому что у них будет все заблокировано», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Специалисты говорят, ставки больше 100% во всех развитых странах считаются ростовщическими, и запрещены законом. Но только не у нас. По подсчетам депутатов, 80% экономически активных казахстанцев обременены кредитами. В развитых странах этот показатель в разы меньше, так в США это всего 20%.

«Кабальные условия банков второго уровня и микрофинансовых организаций загоняет народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовых организаций не регулируется государством, проценты слишком высокие. В итоге, наши граждане сталкиваются с работой коллекторов, судоисполнителей и вынуждены проходить процедуру банкротства», — говорит Олжас Куспеков, депутат мажилиса парламента РК.

К микрокредитам казахстанцы прибегают не от хорошей жизни. Чтобы снизить закредитованность и вызволить граждан из долговой ямы нужно развивать экономику и повышать зарплаты.

«У нас доля оплаты труда ВВП снизилась, больше расчет валовые смешанные доходы — это прибыли организации бизнес больше зарабатывает за счет того, что у нас зарплаты не такие высокие», — говорит Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

При этом сейчас как минимум у полутора миллионов казахстанцев есть просрочки по действующим займам в 90 и более дней. И таких граждан становится все больше.