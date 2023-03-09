Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте

Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался в рабочем кабинете, передает корреспондент OTYRAR.

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.

«Пока что детали неизвестны. О состоянии его здоровья ничего сказать не могу. Известно только то, что он пришел на работу своими ногами, умер на рабочем месте», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По предварительным данным, Марат Алиханов скончался из-за сердечного приступа. Должность прокурора Туркестанской области занимал с февраля 2020 года. В январе ему исполнилось 58 лет.