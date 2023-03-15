Пытки в Шымкенте: Кто будет контролировать подобные дела

За 2022 год в третьем мегаполисе Казахстана заявлено 61 обращение о пытках, сообщает прокуратура г. Шымкента.

По поручению Генерального Прокурора страны, для того чтобы изучить причину и условий совершения пыток разработан и введен в действие совместный приказ «Об утверждении инструкции по обеспечению соблюдения конституционных прав и свободы граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания».

«С начала этого года по факту пыток уголовных дел не зарегистрировано. Влияет на это и профилактика. В прошлом году зарегистрировано 61 уголовное дело, одно направлено в суд в отношении 4 лиц. В настоящее время идет следствие», — сказал Жандос Досанов начальник 1-го управления прокуратуры г. Шымкента.

Теперь вести дела о пытках будут только представители спецпрокуратуры. Уже прописан алгоритм действий с доставленными и задержанными лицами. Каждая стадия на системной основе должна проверятся дежурными прокурорами.

Первое. Фиксация доставления. Весь процесс привода, доставления и задержания

граждан должен осуществляться применением видеозаписывающих устройств.

Второе. Проверки обоснованности должны быть точечными с опросом самих граждан.

Необходимо пресекать факты неоднократного доставления одних и тех же лиц в короткий промежуток времени, а также задержание их свыше установленного законом срока.

Третье. Законность задержания. При проверке законности задержания обращаем

внимание на полноту разъяснения прав, безотлагательность уведомления родственников и близких лиц задержанного, отражения в протоколе их контактных данных. Каждый задержанный подлежит допросу прокурором с выяснением возможного факта совершения пыток.

В надзорном органе третьего мегаполиса пояснили, при жалобах можно обращаться в прокуратуру г. Шымкента, где заявление рассмотрят в обязательном порядке.