Работниц коммунальных служб преобразили в Шымкенте

OTYRAR рассказал, как коммунальщицы оставили свои метелки и отправились в салоны красоты на «акиматовской» машине.

Необыкновенно теплое впечатление произвела на праздники новость о том, как в Енбекшинском районе Шымкента поздравили тружениц коммунальной службы.

И все же начнем по порядку. 30 женщин, отвечающих за чистоту улиц и дворов района, сменили рабочую локацию на атмосферу красоты и грациозности. Вместо щеток и метелок – свежий маникюр, укладка, красивый праздничный макияж, тортик с горячим чаем.

Под овации виновниц торжества с цветами сопроводили на машинах в салоны красоты. Вот таким необычным образом поздравили работниц коммунальной службы с Международным женским днем в Енбекшинском районе. По словам заместителя акима района, к этому мероприятию они готовились три недели. А идея такого оригинального подарка принадлежит акиму Енбекшинского района Досболу Есилбеку.

«Наши специалисты ходили по улицам и подсчитали, сколько женщин есть у нас в районе. Хотели сделать им приятное, ведь есть среди них и достаточно взрослые, и те, кто единолично тянет всю семью. Договорились с руководителями, что 8 марта заберем их работниц со смены. Затем обошли все салоны красоты района. Около 10 салонов сразу же поддержали нашу идею. Женщинам сделали маникюр, педикюр, укладку, кому-то покрасили волосы… Все услуги салонов красоты наши женщины получили бесплатно. Это лишь малая благодарность за то, что они содержат наш город в чистоте. Спасибо им огромное», – сказал заместитель акима Енбекшинского района Досалы Амангельдиев.

Видео с кадрами из салона красоты в соцсетях не оставило равнодушными жителей Шымкента. Многие отметили, что устали от негативных новостей, а эта акция послужила неким напоминанием о том, что даже маленькое добро может сделать кого-то чуточку счастливее.

…Преображение Золушки в очаровательную Незнакомку, замарашки – в прелестницу, уличной торговки фиалками – в светскую леди, неуклюжей провинциалки – в успешную бизнес-леди. Да это же любимый сюжет писателей и кинематографистов всех времен и народов! И всегда на это будет интересно смотреть, сопереживать героиням, восхищаться метаморфозами.

Ах, как же хочется, чтобы таких примеров милосердия, конкретного деятельного участия в нашей жизни было как можно больше.

Хотели ли эти коммунальщицы, которые с самого раннего утра метут наши улицы и дворы, таких перемен? Конечно же! Были ли у них на это деньги? Были, но уж точно не на это. Наша женщина о себе подумает в последнюю очередь, она лучше потратит деньги на лишнюю пару носков детям или на продукты, но только не на себя. Не верите? А вы тихонько проследите за тем, что сделает такая женщина с подаренным шоколадным батончиком «Сникерс» или «Твикс». 9 из 10 незаметно сунут в карман, чтобы дома угостить своего ребенка.

Жертвенность, не показушная, а естественная – это качество как бы само собой разумеющееся у наших женщин, оно у них «в крови». Того же порядка другие золотые качества – милосердие, сострадание, сочувствие.

Совсем недавно узнала, что, оказывается, милосердие можно развивать в себе. Сначала уясним, что есть милосердие? Это постоянная готовность человека оказывать помощь нуждающимся в ней, деятельная доброта. То есть это не врожденная, а приобретенная черта.

Как же, кем и где она прививается? Прежде всего родными в семье, где мальчик или девочка с раннего возраста наблюдают участие, поддержку, заботу, доброжелательность и снисхождение по отношению друг к другу, доброе отношение к животным. Со временем эти добрые поступки становятся жизненной необходимостью, потребностью.

Знаю людей, которые никогда не упускают из виду тех, кому нужно «причинить добро». Купить по пути хлеба соседке – пожалуйста; окна помыть пожилой учительнице – да без проблем; купить газет знакомому – всегда к вашим услугам; налить чистой воды животным – святое дело.

Идеи милосердия и добрых поступков заразительны. Вот в чем их прелесть.

Еще одна новость, приятно удивившая меня. Точнее, не удивившая – новость ожидаемая, а поразившая гениальной простотой ее воплощения. Прочла я о ней на сайте nikolskiy-sobor.cerkov.ru.

Итак, 1 марта 2023 года сотрудники и волонтеры отдела социального служения и благотворительности Чимкентской и Туркестанской епархии совместно с рестораном-кафе «Усадьба Ладушки» провели благотворительную акцию «Душевное гостеприимство», приуроченную ко Дню благодарности, который ежегодно отмечается в Казахстане в первый день весны.

В пекарне ресторана-кафе «Усадьба Ладушки», которая была любезно предоставлена руководством заведения для подготовки мероприятия, участники акции испекли пироги, начиненные капустой, тыквой, яблоками и вишней.

И вся выпечка была направлена в Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства города Шымкента, где проживают около 170 человек. Жители центра выразили искреннюю благодарность за внимание и заботу о них, проявленную представителями православной церкви.

Кстати, подробнее узнать о деятельности епархиального отдела по социальному служению и благотворительности Чимкентской и Туркестанской епархии, попросить помощи или предложить ее можно по телефону 8 (7252) 54-94-40 .

Это наши, шымкентские примеры. Пусть их станет больше, пусть о них узнают и в других уголках планеты. Узнают и улыбнутся. Как улыбнулась я, прочитав историю пользователя с ником jaypro.tv. Он опубликовал в TiKTok видео, в котором рассказал историю одного бездомного. По словам барбера (парикмахера-брадобрея – прим. редакции), бездомный подошел к нему на улице и попросил денег на стрижку.

Он собирался на собеседование, чтобы найти работу и исправить свою судьбу. Мужчина очень хотел вернуться к нормальной жизни, чтобы снова воссоединиться с семьей. По счастливой случайности, парень сам оказался парикмахером. Он бесплатно подстриг бездомного. Разместил видео и сделал этого человека знаменитым!

Или вот еще. В «Инстаграме» есть аккаунт парня из России, не помню, как его зовут. Так вот, он в супермаркете подходит к бабушке или дедушке и говорит, что я собираюсь к своей бабушке в гости. Помогите, подскажите, что ей могло бы понравиться, допустим, что вы хотели бы, чтобы вам принес внук. Они ему говорят список продуктов: тортик, колбаску, сыр, булочку. И вот он на их вкус все покупает, оплачивает, потом выходит, дожидается бабушку или дедушку и отдает им пакет со словами: «Это я для вас взял». Старики радуются, умиляются, плачут…

…Слава – вторична, главное – доброе дело.

Я желаю всем добра, подобных классных историй и, конечно же, мира.

Фарида Шарафутдинова