Ремонт центральных улиц обещали закончить в марте

В Шымкенте интенсивно ведутся текущие ремонтные работы по содержанию дорог. К концу марта недостатки на центральных улицах города будут полностью ликвидированы, обещают дорожники.

Дорожно-ремонтные работы в 5 районах города выполняют 12 бригад. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщил, что в первую очередь будут приведены в порядок магистральные улицы.

В этом году в Шымкенте строителям придётся приложить максимум усилий для ремонта дорог, так как дефектов за зимний период выявлено значительно больше чем обычно. Согласно экспертизе городского управления автомобильных дорог, на магистральных улицах выявлены дефекты на площади почти в десять 10 тысяч квадратных метров.

«В этом году из-за сильного холода и снегопада в зимний период, разрушение дорог сильно отличается от ежегодного состояния. После того, как проявилось очень много дефектов, мы с 20 февраля приступили к ремонту дорожного полотна», — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Мухтар Коканбаев.

К концу марта недостатки на центральных улицах города будут полностью ликвидированы, обещают дорожники. А в ходе следующего этапа пройдут ремонтные работы по жалобам горожан.

«Сейчас главной критике подвергается объездной участок города, автомобильная дорога А2. В частности, рядом с микрорайоном Казыгурт, где расположена остановка «Нур». Там разрушен асфальт на участке протяжённостью около 20 метров. Его мы будем восстанавливать”, — говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Мухтар Коканбаев

Работы по восстановлению автомобильных дорог выполняют 12 бригад. Уже проведены ремонтные работы на проспектах Кунаева, Тауке хана и Байдибек би. Отремонтированы и сданы в эксплуатацию также несколько автомобильных участков на улицах Желтоксан, Бакбаева, Пазикова, Жибек жолы и на Тамерлановском шоссе.