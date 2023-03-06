Тело ранее пропавшего охотника нашли в Туркестанской области (видео)

В результате непрерывных поисков тело пропавшего мужчины обнаружили на поверхности воды 6 марта и вытащили на берег.

24 февраля поступило сообщение о пропаже 38-летнего мужчины, который пошел с другом на охоту за утками вдоль реки Арысь и пропал.

В поисковых работах были задействованы около 100 человек, в том числе полицейские, водолазы, сотрудники ЧС, волонтеры, жители села и родственники пропавшего. Поисковые мероприятия также проводились с помощью «дрона». Поиски длились более 10 дней.

Сейчас дело зарегистрировали по факту «Смерть лица», проводятся экспертизы.