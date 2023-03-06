Труп мужчины нашли на одной из улиц Шымкента (видео)

По предварительным данным, у 37-летнего мужчины случилась передозировка наркотиками.

Трагедия произошла 6 марта в 00:30 ночи. В скорую помощь позвонил мужчина, который сообщил, что друг нуждается в медпомощи. По его словам, его товарищу стало плохо в машине.

Но по приезду медиков сообщившего об инциденте рядом не оказалось. Бездыханное тело мужчины лежало на дороге возле машины марки BMW. Врачи пытались реанимировать погибшего, но тщетно.

Сейчас правоохранительные органы взяли это дело на свой контроль. Им предстоит разобраться в обстоятельствах смерти мужчины и узнать почему друг покинул место происшествия.