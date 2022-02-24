АЭС может обойтись Казахстану более чем в 2 триллиона тенге

На строительство атомной электростанции в Казахстане может уйти больше двух триллионов тенге.

В Минэнерго озвучили, что в общемировой практике возведение одного блока АЭС обходится именно в такую сумму. Но точная стоимость пока, конечно, неизвестна.

Для начала нужно принять окончательное решение о строительстве станции. А примут его после проведения исследований. Специалисты сейчас изучают, как развитие атомной энергетики скажется на экологии и климате. Точных сроков завершения экспертиз чиновники тоже не называют, обещая, что надолго это не затянется. А вот само строительство АЭС – процесс не из быстрых. Он может занять 10 лет.

«После того, как будет принято решение строить АЭС, необходимо время для того, чтобы провести проектно-изыскательские работы. Это нужно время до 2 лет. Дальше период строительства этой станции, смотря какую реакторную установку выберут, какой компоновки будет станция, сколько на ней блоков будет, какие будут применены технологии, срок строительства от пяти до 9 лет может занять»,- рассказывает Абай Шангитбаев, председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК.