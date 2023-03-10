В Шымкенте за решетку пытались перебросить наркотики

Как сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области, оперативники задержали двоих мужчин.

В ведомстве пояснили, что поступила оперативная информация о том, что на территорию колонии строгого режима 167/2 могут быть переброшены наркотические средства.

«6 марта в 16:15 часов по улице Капал Батыра, вблизи территории учреждения двое неизвестных граждан вызвали подозрение. Они ходили около стен колонии, после чего убежали. Сотрудниками полиции и оперативниками мужчин удалось задержать», — сообщил Магжан Сембек, заместитель начальника ИЧ 167/2.

Оперативно-следственной группой Енбекшинского АПБ ДПС Шымкента изъято 1 округлое вещество похожее на наркотическое вещество, при этом выявлено около 1,5 грамма порошкообразного вещества, заклеенного черным скотчем. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 296, 2 УК РК.