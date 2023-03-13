Жуткое ДТП: Девочку переехал грузовик в Шымкенте (видео)

В просторах интернета распространяется видео, на котором запечатлен момент, как девочку переезжает большой грузовик.

По предварительным данным, жуткое происшествие случилось на улице Казиева 10 марта. Как выяснилось под колёса грузовика попала 12-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба здравоохранения города Шымкента, ребенок чудом остался жив, но попал в больницу с многочисленными и серьезными травмами.

По словам врачей детской больницы, девочка находится в реанимации. У неё черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом костей обеих голеней, закрытый перелом плечевых костей и многое другое.

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, нестабильное, а сознание-оглушенное. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.