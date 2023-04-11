11-классика подозревают в убийстве в Туркестанского области

Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки, труп которой обнаружен 9 апреля, передает OTYRAR.

Тело убитой наши в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Был задержан подозреваемый, им оказался учащийся 11 класса. Сейчас парень находится под стражей.Ему предъявили обвинение по ст. 99 ч. 2 УК РК «Убийство».

По данному факту проводится досудебное расследовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, говорят правоохранители.

Сейчас расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона, сказали в отделе по расследованию убийств