Автобус-убийца, сплетни о смерти водителя и компенсации погибшим

8 апреля 2023 года. Эту дату, пожалуй, запомнит каждый житель Шымкента и не только. Кадры с автобусом-убийцей разлетелись далеко за пределами нашей страны.

В 18:30 вечера, когда люди неспешно шли по своим делам, ехавший на скорости автобус без водителя снес 6 человек. Эта трагедия порадила много вопросов и даже сплетен.

Жертвы автобуса. Кто они?

Азиза Егизбаева, 44 года, многодетная мама 5 детей. Как сообщила ее родственница, погибшая была прописана в Астане, в последнее время жила на квартире с детьми и работала в торговом центре Рахима Плаза. Старшая дочь замужем, а вот остальные дети остались на попечении бабушки. Также в той трагедии, по словам родственницы, погибли 2 девушки, коллеги Азизы. Азадахан, сегодня, 11 апреля, девушке исполнилось бы 25 лет, проживала в микрорайоне Отырар, возвращалась после рабочей смены домой вместе Азизой. Айсана, 24 года, жительница Шымкента, от полученных травм скончалась на месте. Тамила, 16 лет, жительница Туркестанской области, Жетысайского района. Алина, 14 лет, как сообщили представители Рахимы плазы, в этот день девочка вышла на работу вместо мамы. Погибла уже в больнице несмотря на все усилия врачей.

В этом страшном ДТП выжила только 18-летняя Дарига Сейдалиева. По понятным причинам, девушка отказалась от общения с журналистами. Зато на интервью согласилась ее мама, она просила материальную компенсацию. Как оказалось, пострадавшая в аварии девушка, была единственным кормильцем в многодетной семье. Теперь мать Дариги переживает за будущее дочери.

Но медики состояние Дариги оценивают как средней степени тяжести. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, ссадины, оперативного вмешательства не понадобилось.

Компенсации? Вопрос открытый

Чтобы узнать на какие компенсации могут рассчитывать семьи погибших и пострадавшая Дарига Сейдалиева, мы обратились в Shymkent Bus и в Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

«Сейчас всех интересует вопрос компенсации, точную сумму сказать не могу. Транспортная компания же сказала, возместит все расходы. Только вчера я встречался с директором автопарка. После публикации к вечеру, они встретились с мамой пострадавшей, покроют все ее лечение, отрабатывают сейчас. Просто вы поймите, с утра они были на похоронах. Всем возместят«, — сказал Мухтар Коканбаев, руководитель Управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

В Shymkent Bus от комментариев воздержались. С этим вопросом мы обратимся к ним позже. Зато нам удалось поговорить с братом погибшей Азизы. С момента трагедии прошло уже 3 дня, по его словам, материальной помощи пока не поступало.

«Приезжал директор транспортной компании, я не мог нормально говорить, было не до этого, хоронили сестру. У нее пятеро детей осталось. И вот он сказал, что приедет еще. Сегодня звонила девушка, сказала с транспортной компании, просила номер счета. Я сказал, зачем, он же приедет к нам, потом и поговорим. Но никаких денег нам еще не давали, суммы компенсации не уточняли», — говорит Курал, брат Азизы.

С миру по нитке

Коллеги погибших организовали сбор средств сначала в масштабах торгового центра Рахимы плазы. Затем всё это вылилось в нечто большее.

«Это наши коллеги, мы организовали сбор, у нас в чате 300 человек- это и продавцы, и бизнесмены. Думала соберем 1,5 млн тенге и раздадим трем семьям. Но эта картинка разлетелась в инстаграме и вышла в рекомендации. Вы не представляете сколько людей мне звонили, со всех регионов страны начали высылать деньги, кто по 1000 тенге, кто по 2000 тысячи. В итоге мы собрали 5 миллионов тенге и решили раздать семьям всех пятерых погибших. Думаю это будет честно«, — говорит Айдана, коллега погибших.

Что с водителем?

48-летний водитель, управлявший в тот день автобусом маршрута №21, отлучился в туалет буквально на пару минут. Как сообщили в транспортной компании, мужчина не поставил транспорт на ручной тормоз, а просто закрыл дверь и ушел, а автобус покатился вниз по склону.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 статье 345 Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По закону, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас, как сообщают правоохранительные органы, он находится в изоляторе временнного содержания.

Слухи о смерти водителя.

В социальных сетях распротраняется новость о том, что водитель того самого автобуса скончался. Родственница погибшей говорит, что на ее похоронах об этом говорили люди, мол, у водителя не выдержало сердце. За уточнением мы обратились в Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта, а заодно в Департамент полиции и прокуратуру. Все ведомства эту информацию опровергли и сообщили, с водителем все в порядке, он находится в изоляторе временного содержания, как и было сказано ранее, сейчас ведется следствие, но его детали не разглашаются.