Долгожданный газ проведут в микрорайон «Солтустик саяжай»

Глава Шымкента Мурат Айтенов посетил микрорайон «Солтустик Саяжай».

На территории этого населённого пункта сегодня ведутся строительные работы, и в ближайшее время будут установлены абонентские газораспределительные пункты. По завершению строительства около 6 тысяч абонентов будут обеспечены голубым топливом.

“У нас было много проблем. Долгое время в нашем микрорайоне не было ни воды, ни света. Не было дороги. Приехал аким, увидел всё своими глазами, и потом нам провели свет и воду. Слава Всевышнему, сейчас хорошо. Осталась ещё одна большая проблема — отсутствие асфальтированной дороги. К нам в микрорайон ведёт только грунтовая дорога», — говорит жительница города Шымкента Зибагуль Косуак.

Жители микрорайона также просят организовать качественную связь и проложить транспортный маршрут. Чиновники утверждают, что дорога в микрорайон обязательно будет проложена. Но для этого в населённом пункте должна полностью функционировать инфраструктурная сеть.

“Теперь, когда уже подведены инженерные сети, мы обязательно рассмотрим и вопрос прокладки дороги в полном соответствии с планом работ», — говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента Мухтар Коканбаев.

Прибывший на встречу с жителями глава мегаполиса проверил ход обеспечения микрорайона природным газом и выслушал пожелания горожан.

«На отчёте я назову точное время, когда всё будет закончено. Мы уже видим, что работы приближаются к завершению. В июле думаю всё сдадим», — пообещал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Аким Шымкента предупредил чиновников о необходимости строгого контроля за качеством работ. А также поручил завершить работу по газоснабжению согласно производственному графику.