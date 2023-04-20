Голубое топливо в Кайнарбулак проведут в конце 2024 года

Будет ли дачный массив Кайнарбулак в этом году газифицирован?

На этот вопрос, который волнует более 60 тысяч человек проживающих в населённом пункте, в ходе брифинга ответил руководитель управления развития городской инфраструктуры.

Жители Кайнар Булака грядущей зимой снова вынуждены отапливаться углём. Ранее власти вселили населению надежду, что в этом году часть населенного пункта будет обеспечена природным газом. Сейчас в населённом пункте ведутся работы по прокладке газопровода. Однако руководитель Управления развития инфраструктуры города Шымкента Максат Ерембеков жителей массива разочаровал. Он заявил, что строительные работы будут завершены только в 2024 году.

«Мы завершим работы по прокладке газопровода в два этапа и подадим газ в октябре-ноябре 2024 года. Мы не можем дать газ этим 15-ти, 20-ти домам, до которых газопровод дошёл. Это технологически невозможно. Газ это не свет, не вода, он очень опасен. Его можно подключать только в общую систему, когда трубопровод будет полностью проложен. Мы можем подать газ только тогда, когда строительство будет завершено», — рассказал руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента Максат Ерембеков.

Пока же населению лучше запасаться твёрдым топливом, чтобы пережить зиму. И не стоит отдавать деньги мошенникам, которые обещают в ваш дом провести газ, предупреждают специалисты.