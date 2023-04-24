Изменен график недоступности услуг по линии недвижимости

Госкорпорация «Правительство для граждан» продумала новое техническое решение по переходу на систему Единого государственного кадастра недвижимости за максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились.

«Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных «Регистр недвижимости» на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным», — отметил Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, что ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства.

Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.