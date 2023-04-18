Миллион за фото: убитую школьницу могли шантажировать откровенными фотографиями

Корреспондент сайта OTYRAR поговорила с родными девочки, которую нашли мертвой в селе Торткуль.

Убитая горем бабушка умершей 15-летней Аружан Орынбай вспоминает: они, как обычно, легли спать. А утром внучки в своей комнате не оказалось.

Последние четыре года девочка жила с ней в селе Торткуль. Здесь же училась в школе. Курманкуль Салкынбекова уверена, Аружан убили, а после пытались скрыть следы преступления.

Курманкуль Салкынбекова бабушка погибшей Аружан Орынбай:

«Чтобы она не кричала, скорее всего на голову ей что-то надели. Ударили ее ножом два раза. Вот тут ее сбросили, мою девочку. Здесь кровь была везде. Сказали, что у нее два удара ножом, один глубокий, и вены на руках порезаны. Они специально ее в канал кинули, чтобы скрыть преступление»

В тот же день стало известно о задержании одиннадцатиклассника местной школы и 19-летнего жителя села Торткуль. Родные уверены: парни шантажировали Аружан, требуя миллион тенге за то, чтобы ее откровенная фотография не попала в соцсети. А еще говорят, в деле фигурирует десятиклассница.

Динара Зилгираева мать погибшей Аружан Орынбай:

«Дочь просила у меня крупную сумму шестого числа. Я тогда удивилась, спросила, зачем ей. Она стала смеяться и говорить, что хочет поехать заграницу. Сейчас мы узнали, что двое задержанных шантажировали ее. Сказали, если не принесешь деньги, то ей не отмыться от позора. На фотографиях она не былы обнажённой, в белье была».

Одноклассники называют Аружан скромной и воспитанной девочкой. Её предполагаемого убийцу тоже характеризуют с положительной стороны. Говорят, что они между собой ладили.

Канат Коспанов заместитель директора по воспитательной работе средней школы села Торткуль:

«Аудиодиструктивного поведения у этого ребенка обнаружено не было. По результатам обследования он немного робкий был ребенок, который начинает плакать, если слишком громко с ним разговаривать. Мы не подозревали, что он способен на такое преступление».

Семья погибшей переживает, что виновные останутся безнаказанными. По словам родных погибшей, один из подозреваемых — из обеспеченной семьи, а второй — сын экс-акима села. Родные Аружан просят прокуроров области взять дело под личный контроль.