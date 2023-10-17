На 5 лет осудили водителя неуправляемого автобуса в Шымкенте

Водителю неуправляемого автобуса, который сбил шестерых пешеходов в апреле этого года, сегодня вынесли приговор, передает OTYRAR.

В подробностях громкого дела больше пяти месяцев разбиралась спецпрокуратура Шымкента. Приговор выносят 49-летнему Хайрулла Юлдашеву — в тот злополучный день водитель, по версии следствия забыл поставить общественный транспорт под номером 21 на ручной тормоз. На суде интересы подсудимого представляли адвокат Бахытжан Сатыбалдиев, его супруга и родной брат.

Пострадавшая сторона требовали для водителя неуправляемого автобуса сурового наказания. Однако, на последнем судебном процесса, родные погибших простили подсудимого. Прокурор в свою очередь запросил для водителя 8 лет лишения свободы.

«Вина подсудимого доказана. Приговором суда он признан виновным и осужден на 5 лет. Также он лишен водительских прав на 7 лет. Удовлетворяю материальный ущерб в отношении пострадавшей стороны Дариги Сейдалиевой»,- прочитала приговор судья уголовного суда Жанат Мусирали.

Мужчина будет отбывать свой срок в колонии минимальной безопасности. Напомним, смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. Неуправляемый транспорт покатился с горки и наехал на стоявших у обочины людей. Трое погибли на месте проишествия, двое не приходя в сознании в больнице, выжила только 18-летняя Дарига Сейдалиева, которая осталась инвалидом. Очевидцы аварии рассказывали, что смерть под колёсами многотонного транспорта была жуткой.