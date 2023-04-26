Останки красноармейца перезахоронили в Туркестанской области

Возвращение на родину спустя 80 лет.

Останки красноармейца, который был похоронен в Новгородской области, вернули в родное село, передает OTYRAR со ссылкой на DKNews.

Ергаша Претова призвали из Туркесанской области в 1942 году в апреле. В 1943 году, боец сложил голову, в одном из боев в Ленинградской области.

Из безвестности солдата смогли вернуть поисковики. Сейчас останки Ергаша Претова перезахоронены в поселке Карамурт, Сайрамского района.

На траурно-торжественную церемонию пришли местные жители, она проходила в дендропарке села Аксукент.