Политику защиты от харрасмента представило МИОР

Нормы документа утверждены в целях предотвратить домогательства в своих рядах, но они могут выходить за пределы министерства, передает OTYRAR со ссылкой на Zakon.kz

В документе под «харрасментом» подразумевается поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни.

Физическое воздействие: неприятные или нежелательные для человека действия и предложения, которые включают в себя прикосновение к любой части тела или любые физические контакты.

Вербальное воздействие: нежелательные просьбы и требования, когда явно или скрыто, могут обещаться выгоды или негативные последствия по службе.

Также нельзя на работе вывешивать плакаты или календари с оскорбительным посылом или контекстом.

Киберпространство. К домогательствам на этой территории относятся: получение нежелательных, оскорбительных электронных писем или текстовых сообщений с откровенным содержанием; неуместные, оскорбительные притязания в социальных сетях или интернет-чатах.