Права на земельные участки отстаивают жители Туркестанской области

В Сайрамском районе разгорелся земельный спор.

По словам сельчан, в 2016 году они приобрели земельный участок на собственные средства. Однако земля, находившаяся в частной собственности, оказалась незаконной и теперь возвращается в собственность государства. А люди, лишившиеся жилья, теперь ищут, куда обратиться за помощью.

Манзура Озбекова в 2016 году в Сайрамском районе приобрела земельный участок за 1 млн тенге и приступила к строительству дома. Возведение жилья обошлось ещё в 10 миллионов тенге. Мать 3 детей даже взяла ссуду, чтобы достроить дом. Решение суда об освобождении только что отстроенного дома для женщины стал громом посреди ясного неба.

«Я взяла кредит в банке, скот, который был в доме,продала, Продала нашу машину. Все накопленные средства пошли на дом. Теперь долги до смерти не смогу отдать»,— рассказывает жительница Сайрамского района Манзура Узбекова.

В такой ситуации оказалось не одна Манзура Озбекова. За 5 лет свыше сотни жителей разных районов Туркестанской области, потратили огромные средства и купили землю. По словам сельчан, в этой местности было реализовано 430 участков. В 2019 году владельцы земельных наделов оспорили претензии государственных органов, выиграли процесс в районном суде. Однако, землеустроители обратились в областной суд и отменили решение предыдущей инстанции. Но последнее решение никто из сельчан до сих пор не видел.

«Наши участки мы приобретали законным путём. Мы оплатили всё: налог, сборы и так далее. Сделали нулёвку гос. акт. Вот видите, здесь около десятка построенных домов, ещё под 20 домов уже подготовлен фундамент. А теперь, когда мы пытаемся здесь обустроиться, гос. органы вновь нам не дают покоя», — рассказал житель Ордабасинского района Ержан Темир.

Сельчане отмечают, что при покупки земли на документе была печать и подпись бывшего акима. Однако, заместитель главы района утверждает, что документы были составлены незаконным путем. По словам чиновника, двое граждан подделали подписи и печати, обманув жителей. А экс-аким заявил, что он не имеет к этому отношения, что и было доказано в суде.

«Сейчас все граждане, кто приобрёл эту землю, должны подать заявление в суд и его решением легализовать участки. Нужно снова восстановить постановление. Другого выхода нет»,— говорит заместитель акима Сайрамского района Шухратулла Убайдуллаев.

Оспариваемые участки находятся на земле сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта. И нет никакой уверенности,что земельные участки останутся за нынешними владельцами, так как наделы выдаются в порядке очерёдности. Впрочем, сидеть, сложа руки, сельчане не намерены. Они готовятся с заявлением обратиться в Верховный суд, чтобы взыскать средства с тех, кто их обманул.