Президент «прописал» акимам пешие прогулки. Что думают жители

Президент Казахстана, выступая перед акимами и правительством, отметил, что главы городов и районов должны ходить пешком.

После такого высказывания наши журналисты решили узнать у жителей Шымкента, насколько акимам нужны пешие прогулки и насколько это реально? Ответы были разные.

Многие из опрошенных считают, что главное не то, на чем аким передвигается, а каков результат его работы.

«Пусть он хоть на самолете летает, главное чтобы работа шла»,— говорит жительница.

А вот жители 43 дома в 16 мкр. согласны с президентом страны. Они требуют, чтобы акимы ходили пешком. Горожане считают, что эффективность работы будет тогда, когда главы будут сами видеть проблемы.

«У нас тут детская площадка никакая. Сколько стучимся в акимат района, нет толку. Обещают и все. Пусть придет районный аким и посмотрит, увидит и сделает выводы»,— говорит жительница.

Одна жительница и вовсе пригласила акима в гости, она хочет показать, как живут люди в 17 мкр. города.

Жители в большинстве поддержали инициативу Токаева. Многие считают, что аким должен регулярно ходить пешком. По мнению горожан, здесь можно совместить приятное с полезным.