Проводы призывников прошли в Шымкенте

Торжественная церемония проводов призывников проходит под звуки военного оркестра.

Ветераны дают напутствия молодым военнослужащим: на каждое поколение ложится ответственность за будущее своей страны и народа, а «сейчас она ложится на плечи срочников».

Сауле Бабашаева провожает сына в армию. Новый проект министерства обороны подогрел интерес 19-летнего Махамбета. Военный билет — как шанс получить высшее образование, без сдачи ЕНТ. Призывник мечтает стать квалифицированным хирургом.

Махамбет Нурматов житель г.Шымкента:

«Долг каждого мужчины — идти в армию и служить Родине. Если мы, молодые люди, не пойдем в армию, кто защитит нашу страну. Я хотел бы сказать молодежи, что лучше выполнить свой долг перед страной, чем убегать от армии. После того, как получу военный билет, хочу стать хирургом».

Сауле Бабашаева, жительница г.Шымкента:

«Мой сын сам решил защищать Родину. Я была против, у него нет отца, к тому же он получил как-то травму головы. Но в итоге я поддержала решение своего сына».

В этом году — это первая отправка призывников в ряды вооруженных сил. 40 новобранцев будут служить в Конаевском гарнизоне.

Серикбай Онбаев председатель республиканского общественного объединения ветераны ВОВ г.Шымкента, полковник в отставке:

«С этого года министром обороны заключён с 46 ВУЗами меморандум. Бойцы которые прошли 12 месяцев службы в ряды вооруженных сил, они бесплатно без сдачи ЕНТ могут поступить по выбранной профессии в любой ВУЗ. Также они могут быть зачислены в ряды военной кафедры и получить первичное воинское звание лейтенант офицера запаса».

Абдигабит Шегебаев начальник департамента по делам обороны г.Шымкента:

«Весенняя призывная кампания началась в этом году 1-го марта и продлится до 30-го июня. Мы проводим работу. Многие хотят служить в армии. Мы будем отслеживать безопасность призывников на расстоянии, всегда на связи с горнизоном в Конаеве. Перед тем, как отправить юношей в армию, мы полностью проверяем из здоровье, также они проходят осмотр у психолога».

В рамках весенней призывной кампании из Шымкента призвано порядка 200 юношей — от 18-ти до 27 лет.