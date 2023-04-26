Сельчанка обматерила таксопарк и нарвалась на немалый штраф

48 300 тенге придется оплатить женщине за то, что не смогла сдержать свои эмоции.

Женщина, которую возмутило техническое состояние вызванного ею такси, выразилась нецензурной бранью в отношении работницы таксопарка, расположенного возле железно дорожной станции Тюлькубасского района.

Своими действиями, выразив неуважение к окружающим, нарушила общественный порядок. В связи с чем, в отношении ее был составлен административный протокол и направлен для рассмотрения в суд.

«Постановлением Тюлькубасского районного суда гражданка «К» признана виновной по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусматривает административную ответственность за совершение мелкого хулиганства, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. В результате, ей назначен административный штраф в размере 48300 тенге», — рассказали в Тюлькубасском районном суде.