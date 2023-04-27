Школы на 60 тысяч детей построят в Туркестанской области

В Туркестанской области начинается массовое строительство комфортных школ.

Известно, что в районах самой густонаселенной области построят 63 школы. Таким образом к 2025 году за парты новых современных школ сядут 57 300 учеников. Главная цель национального проекта – устранить дефицит мест в школах и полностью убрать трехсменное обучение.

«В рамках национального проекта в регионе в 2024-2025 годах построят двухсменные школы на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 ученических мест. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на совещании с ответственными руководителями поручил тщательно проработать вопрос выделения земельных участков для строительства школ и проведения инженерных коммуникаций», — сообщитли в пресс-службе акима Туркестанской области.

Примечательно, что школы в рамках нацпроекта будут отличаться от старых типовых. Комфортные школы — это новые современные здания, которые проектируются по единым стандартам. То есть школы на селе никаким образом не будут отличаться от городских.

Учащиеся начальных и старших классов будут учиться в отдельных блоках. В каждом блоке будут учебные кабинеты, туалеты, тренажерные залы, благоприятные условия будут созданы для детей с особыми потребностями. Большой акцент делается на профильных предметах. Школы планируют оборудовать полноценными кабинетами, лабораториями для проведения практической физики, химии и биологии.

Для удобства учащихся установят столы-трансформеры. Будут зоны отдыха. Также будут созданы условия для обеспечения безопасности детей — тревожная кнопка, система видеонаблюдения. Одним словом, комфортные школы будут строить по прототипу столичного Binoma. Это современные школы по европейским стандартам.

К слову, в Шымкенте уже началось строительство в рамках национального проекта. К 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 25 комфортных школ. О том, где именно появятся новые школы в ближайшие 2 года, можно посмотреть тут.