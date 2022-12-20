Строительный бум. В Шымкенте построят 25 «Комфортных школ»

2023-ий год обещает быть самым продуктивным в сфере образования и возможно, станет пусковым механизмом для привлечения в мегаполис сельской молодежи. А все потому что здесь начнется массовое строительство новых современных школ, которые в корне отличаются от тех, что мы имеем на сегодняшний день.

Итак, до 2025 года в Шымкенте планируют построить 25 комфортных школ. Строительство 12 из них на 17 300 учеников стартует уже в 2023 году. Остальные возведут в последующие 2 года. Таким образом в Шымкенте намерены покрыть дефицит 37 700 ученических мест, ликвидировать полностью трехсменные школы, да и в целом, обеспечить детей качественным образованием совершенно нового уровня. Основные элементы перенимут у популярных в столице школ сети BINOM.

Об особенностях проекта «Комфортные школы» рассказал заместитель руководителя управления образования Шымкента Әліш Рыскелді.

Расскажите чем отличаются «Комфортные школы» от имеющихся в Шымкенте общеобразовательных учреждений?

-Проект «Комфортная школа» отличается от построенных ранее. Современные школы спроектированы по европейским стандартам. Во-первых, материально-техническое оснащение. В школах создадут благоприятную математическую и естественно-научную среду. По каждому предмету будут специальные кабинеты- кабинеты робототехники, нанотехнологий, STEM, физики, химии, биологии, кабинет поддержки инклюзивного образования, кабинет логопеда, музыкальный кабинет, хореографический зал. В школах будут большие библиотеки с книгохранилищем и читальным залом, обязательно в каждой школе будут просторные актовые залы.

Кроме того для детей и подростков будут специальные зоны отдыха. Площадь спроектируют маскимально эффективно.

Во вторых, будет решена проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников. То есть для школы на 300 мест предусмотрен один спортивный зал, для школы на 600 мест-2 спортивных зала, для школы на 900 и 1500 мест-3 спортивных зала, для школы на 2000 и 2500 мест-4 спортивных зала. Основной акцент на всестороннее развитие детей и популяризации здорового образа жизни.

— В какую сумму обойдется строительство 1 комфортной школы ?

— Ожидается, что в Шымкенте в 2023 году начнется строительство 12 школ. В качестве дирекции по целевому строительству объектов определено акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction». Ориентировочная стоимость одной школы, которая будет построена через национальный проект «Комфортная школа», составляет 4 млрд 757 млн тенге. Здесь надо отметить, что строительство еще не началось, сумма может меняться в зависимости от проектной мощности и наполнения, соответственно.

— Уже известны локации, где будут строить новые школы, в каких районах? Думаю, эта информация будет полезной для тех, кто сейчас стоит перед выбором, в каком районе приобрести жилье. Ведь школа в шаговой доступности — весомый аргумент.

— Да, известны. В Каратауском районе 13 школ, Абайском районе 8 школ, Енбекшинском районе 3 школы. Что касается центральной части города, в 2024-2025 годах планируется строительство школы на 1200 мест по улице Ш.Калдаякова.

(Прим. ред. полный список районов, где построят новые школы можно прочитать тут).

— Как будет решаться кадровый вопрос. Откуда возьмете столько преподавателей?

Привлекать будем молодежь талантливую. К примеру есть педагоги которые сейчас обучаются на гранте акима. Они получили эти гранты неспроста, своим трудолюбием и знаниями. К сдаче объектов в эксплуатацию как раз они закончат университеты. Кроме того, в Шымкенте человеческий ресурс достаточен. Будем готовить специалистов.

—Рыскелді Салхутдинұлы, благодарю вас за дельные ответы. Хочется верить, что данные школы действительно станут передовыми и дадут нашим детям больше возможностей и в плане академических знаний, и в науке, творчестве в том числе.

К слову, пилотный национальный проект в области образования «Комфортная школа» разработан по поручению Главы государства и утвержден постановлением правительства.

«Проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов», — заявил министр образования Асхат Аймагамбетов.

До 2025 года в стране будут открыты современные комфортные школы на 842 тысячи ученических мест. На эти цели предусмотрены 2,6 трлн тенге. Из них 646,5 млрд тенге выделят за счет Нацфонда и 1,9 трлн тенге – за счет республиканского бюджета. Строить школы будут по единому стандарту и в городах и селах.

Только 25 школ на 37 700 ученических мест возведут в южном мегаполисе. Такая инициатива решит сразу несколько вопросов- покроет дефицит ученических мест, обеспечит учащихся комфортными условиями, создаст новые рабочие места и возможно привлечет в мегаполис еще больше многодетных семей из областных регионов.