Смертельное ДТП случилось на трассе в Туркестанской облсти

ДТП произошло на территории Отырарского района области, передает OTYRAR.

Трагическое столкновение произошло на трассе Тортколь-Шаульдер-Туркестан-Кентау. Автомобиль марки Nexia и грузовой автомашины столкнулись друг с другом из-за чего трое человек скончались.

жертвами ДТП стали водитель Nexia и две его пассажирки. Еще одну пассажирку этой же машины, с многочисленными травмами, доставили в районную больницу.

Данный факт зарегистрировали по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

Стражи порядка призывают водителей и жителей области соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков, не превышать скорости и принять все меры безопасности, чтобы сохранить свои жизни и жизни пассажиров.