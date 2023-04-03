Высокоскоростной интернет появился в Кайнар Булаке

Жители массива Кайнар Булак подключились к высокоскоростному интернету, передает OTYRAR.

До недавнего времени население там пользовалось мобильным интернетом. Сейчас, посредством одного кабеля, теперь можно бесперебойно пользоваться современными сервисами для работы, учебы и досуга.

Елена Пшеничных жительница дачного массива Кайнар Булак:

«Вот буквально с прошлого года связи практически нет. Невозможно ни пообщаться по видеосвязи. Сейчас все хорошо. Я уже везде успела, со всеми пообщаться и проверить. Интернет вот буквально часа два назад подключили. Я очень довольна. Благодаря поддержке акимата и компании ай линк нет»,-говорит женщина.

От цифрового неравенства страдали и медики, учителя, и школьники. Теперь дети могут обучаться на разных образовательных платформах, не чувствуя себя ущемлёнными.

Максат Туганбаев и.о. руководителя управлении цифровизации г.Шымкента:

«В этом году мы провели в Кайнар Булак оптический интернет, это у нас не мобильная связь, а интернет здании. Здесь у нас есть поликлиника, врачи пришли на прием к акиму и пожаловались на качество интернета. Они не могли нормально работать, так как скорость интернета была плохой. Монополисты не хотят вкладывать деньги в отдаленные районы Шымкента. Проблема решилась за счет спонсорских денег, мы их привлекаем сейчас»,- поделился Максат Туганбаев.

Проведение интернета обошлось инвесторам в 100 млн тенге. Подрядчики уверяют: дают гарантию бесперебойной работы на два года.

Марат Бакаев учредитель интернет-провайдера i-LinkNet:

«Мы два года работаем в Шымкенте. Качественным интернетом обеспечили больше 30 процентов улиц жилого массива Кайнар Булак. Планируем подключить в этом году к всемирной паутине населенный пункт Кызылжар и Ынтымак. Работаем совместно с акиматом. Жители покупают у нас устройство и у них появляется интернет. Ежемесячная стоимость 6 тысяч тенге».

В качественном интернете в Шымкенте нуждаются жители 45 жилых массивов. Устранить проблему за счет спонсоров, в акимате планируют до конца 2025-го года.