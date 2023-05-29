29 вакансий с окладом до 400 тыс. тенге в Шымкенте

В Шымкенте на завод по производству металлических изделий, на машиностроительное производство и коврово-ткацкую фабрику требуются рабочие.

Вакансии самые разные: от SMM-специалистов и дизайнеров до слесарей, вязальщиц, грузчиков и разнорабочих. Заработная плата от 80 тысяч тенге до 400, официальное трудоустройство. Все условия обговариваются непосредственно с работодателем. Номера телефонов указаны в таблице ниже.

Всю информацию предоставили в Центре занятости, где к слову, каждый желающий работоспособного возраста сможет трудоустроиться.