29 вакансий с окладом до 400 тыс. тенге в Шымкенте

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Редактор Жулдыз Ахмет
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В Шымкенте на завод по производству металлических изделий, на машиностроительное производство и коврово-ткацкую фабрику требуются рабочие.

Вакансии самые разные: от SMM-специалистов и дизайнеров до слесарей, вязальщиц, грузчиков и разнорабочих. Заработная плата от 80 тысяч тенге до 400, официальное трудоустройство. Все условия обговариваются непосредственно с работодателем. Номера телефонов указаны в таблице ниже.

Всю информацию предоставили в Центре занятости, где к слову, каждый желающий работоспособного возраста сможет трудоустроиться.

Работодатель Вакансия Зарплата Адрес и контакты
«Karlskrona LC AB» ЖШС слесарь-электромонтажник 150-300

 

  

 

 

 

 

мкр. Тассай 119 квартал уч 105, 8 777 567 99 77
электрогазосварщик 125-300
токарь-расточник

 

 150-400

 
фрезеровщик сверловщик

 

 150-250

 
оператор токарных станков с ПУ

 

 120-400

 
механик

 

 120-240

 
модельщик по выплавляемым моделям

 

 150-300

 
газорезчик

 

 150-300

 
слесарь-сборщик металлоконструкций

 

 150-300

 
 
«Нұртау» ЖШС торговые представители (20 чел.)

 

 150-300

 

 ИНД Тассай, 8 707 644 28 03
грузчики (10 чел.)

 

 110 000

 
электрик

 

 200 000

 
маркетолог

 

 По итогу собеседования
дизайнер

 

 По итогу собеседования
SMM-менеджер

 

 По итогу собеседования
кассир

 

 150-200

 
 
«Qut-Bereke» ЖШС сварщик

 

 150 тысяч тенге мкр. Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А, 8 701 079 37 77
маляр

 
электрик КИП и А

 
электрик

 
сборщик

 
проектировщик

 
торговый представитель

 
 
«Назар Текстиль» ЖШС вязальщицы (20 чел.)

 

 80-150 тысяч тенге Индустриальная зона «Оңтүстік», 87029720844
дизайнер

 
жіп ауыстырушы (10 чел.)

 
кілем өңдеу бөлімі

 
разнорабочий

 
грузчик склада

 

 

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