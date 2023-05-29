29 вакансий с окладом до 400 тыс. тенге в Шымкенте

В Шымкенте на завод по производству металлических изделий, на машиностроительное производство и коврово-ткацкую фабрику требуются рабочие.
Вакансии самые разные: от SMM-специалистов и дизайнеров до слесарей, вязальщиц, грузчиков и разнорабочих. Заработная плата от 80 тысяч тенге до 400, официальное трудоустройство. Все условия обговариваются непосредственно с работодателем. Номера телефонов указаны в таблице ниже.
Всю информацию предоставили в Центре занятости, где к слову, каждый желающий работоспособного возраста сможет трудоустроиться.
|Работодатель
|Вакансия
|Зарплата
|Адрес и контакты
|«Karlskrona LC AB» ЖШС
|слесарь-электромонтажник
|150-300
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мкр. Тассай 119 квартал уч 105, 8 777 567 99 77
|электрогазосварщик
|125-300
|токарь-расточник
|150-400
|фрезеровщик сверловщик
|150-250
|оператор токарных станков с ПУ
|120-400
|механик
|120-240
|модельщик по выплавляемым моделям
|150-300
|газорезчик
|150-300
|слесарь-сборщик металлоконструкций
|150-300
|«Нұртау» ЖШС
|торговые представители (20 чел.)
|150-300
|ИНД Тассай, 8 707 644 28 03
|грузчики (10 чел.)
|110 000
|электрик
|200 000
|маркетолог
|По итогу собеседования
|дизайнер
|По итогу собеседования
|SMM-менеджер
|По итогу собеседования
|кассир
|150-200
|«Qut-Bereke» ЖШС
|сварщик
|150 тысяч тенге
|мкр. Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А, 8 701 079 37 77
|маляр
|электрик КИП и А
|электрик
|сборщик
|проектировщик
|торговый представитель
|«Назар Текстиль» ЖШС
|вязальщицы (20 чел.)
|80-150 тысяч тенге
|Индустриальная зона «Оңтүстік», 87029720844
|дизайнер
|жіп ауыстырушы (10 чел.)
|кілем өңдеу бөлімі
|разнорабочий
|грузчик склада