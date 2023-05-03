Члены АНК посадили ёлки в дендропарке Шымкента

В Шымкенте члены Ассамблеи народа Казахстана посадили деревья.

Акция по озеленению состоялась в дендропарке. С лопатами и саженцами легко управлялись молодежь, пенсионеры и представители этнокультурных объединений. Всего на аллее они посадили 18 деревьев хвойных пород. Приняли участие в масштабной акции также члены организации «Ассамблея молодежи», «Молодежное духовное движение» и клуба «Достык».

Мухтар Толепов, руководитель АНК г. Шымкента:

«Члены городской ассамблеи и молодежь ассамблеи объединились, выделили место в аллее «Достык» дендропарка Шымкента. Здесь и посадили деревья. Сегодняшнее мероприятие приурочено ко первому маю. До этого на праздник наурыз мы посадили около 10 деревьев, здесь же в дендропарке. Эта работа будет продолжаться поэтапно».