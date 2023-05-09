Для ветеранов военные сыграли «Прощание славянки»

Аким Шымкента навестил ветеранов ВОВ. Мурат Айтенов навестил лично поздравил героев войны, которые в этом году не смогли присутствовать на параде.

В доме Нины Егоровной Мосуновой с утра много людей, так принято, что 9-Мая у ветерана собираются гости, на улице готовится выступать оркестр. Для ветерана ВОВ военные сыграли песни военных лет.

«Житье можно и нужно. Спасибо, что пришли! Я рада вас видеть. Коленки не ходят, руки трясутся и речь плохая, а душа молодая. Мне уже почти сто лет. Я держусь«,- говорит ветеран ВОВ Нина Егоровна Мосунова.

Аким Шымкента Мурат Айтенов поздравил ветерана, пожелал удачи и здоровья.

«Мы сегодня навестили наших героев, наших ветеранов. К сожалению, их осталось трое. Мы должны ценить их труд и то, что они сделали для нас. Спасибо большое»,— сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Для каждого ветерана военный оркестр исполнил песни военных лет, а завершением мини-концерта стала песня День Победы.