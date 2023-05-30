Где отдохнуть в Казахстане

Лето — пора отпусков. И если раньше у казахстанцев были популярны только заграничные курорты, то теперь все чаще они выбирают внутренний туризм — пляжи Алаколя, почти швейцарские виды Борового или исторический Туркестан.

Правда, если некоторые туры можно взять за 15 тысяч тенге, то другие будут стоить в несколько раз дороже. С прошлого года цены выросли.

В этом году отдых внутри страны казахстанцам обойдется дороже. Туры подорожали, да и своим ходом добраться до популярных пляжей и достопримечательностей не дешево. Ведь добираться до некоторых долго.

Туроператоры говорят, если однодневный тур по сакральным местам Туркестана обойдется в 12-15 тысяч тенге, то, чтобы отдохнуть в Боровом или увидеть инопланетную красоту пейзажей Мангистау одного дня не хватит. Поэтому отдых там будет стоить, пожалуй, почти также как горящая путевка на заграничные курорты, с проездом, проживанием и питанием — 150-200 тысяч тенге. Даже отдохнуть на Алаколе стало дороже.

«Добраться до Алаколя можно с Алматы, поездка стоит 20-19 тысяч в два конца, на поезде 22 тысячи. Зона отдыха без питания идет 15 тысяч, а это с 15 числа, а с 20 цена повышается, это на два человека стандартный номер. А в прошлом году было 10-12 тысяч, так что цены выросли», — говорит Роза Шукенова, директор турфирмы «QUANYSH».

При этом туроператоры говорят, лето в этом году позднее. Если в прошлом году в конце мая уже вовсю купались, то сейчас вода холодная, а погода ветреная. Поэтому с пляжным отдыхом советуют повременить хотя бы несколько недель. Да и туры, например, на Алаколь или в Боровое стартуют только в середине июня. Внутренний туризм становится все популярнее у казахстанцев. Немаловажную роль в этом играет развитие инфраструктуры, но работы еще много.

«У нас с 2019 года по сегодняшний день реализуется 118 инфраструктурных проектов на сумму 170 миллиардов тенге. Это подведение инженерной инфраструктуры, сюда входит водоснабжение, канализация, электросети, появляются новые гостиницы, комплексы строятся, придорожный сервис в прошлом году был построен», — говорит Нуртас Карипбаев, заместитель председателя Комитета индустрии туризма МКС РК.

Казахстанцы и иностранные туристы стали чаще путешествовать по нашей стране. В прошлом году казахстанские достопримечательности и пляжи посетили больше 8,5 миллионов туристов, на 1 миллион 700 тысяч человек больше, чем в 2021.

Несмотря на то, что отдых на Иссык-куле относится к выездному туризму, эта локация из-за близкого расположения, давно и успешно пользуется популярностью у казахстанцев. Туристы едут туда за красивыми видами и пляжным отдыхом. Туроператоры советуют планировать свой отпуск заранее. Иначе все хорошие зоны отдыха на берегу этого озера займут туристы из соседних стран, которые уже вовсю бронируют туры в Кыргызстан.