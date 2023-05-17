Как пройдет ЕНТ в 2023 году

Единое национальное тестирование, ученица 11 класса Адия Тленши, будет сдавать уже на этой неделе.

Выпускница решила пройти сложный экзамен одной из первых, говорит, к тестированию готовилась несколько лет, занималась в школе и брала дополнительные занятия с репетитором. Адия планирует поступить на грант.

«Я хочу поступить на грант по специальности международные отношения. На пробных тестированиях я набирала 110-120 баллов, мне нужно набрать все 125 баллов, чтобы точно попасть на грант», — говорит Адия Тленши, ученица 11 класса.

Набрать баллы в этом году будет легче, рассказали в центре национального тестирования. Для удобства абитуриентов, в тестовиках сократили количество вариантов ответов с 5 до 4, а в профильных предметах, где было 10 вопросов и 8 вариантов ответов, их сократили до 6.

Кроме того, увеличилось количество контекстных вопросов в предмете «История Казахстана». Нововведения коснутся и тех, кто сдает химию. Каждому абитуриенту выдадут бумажную версию таблицы Менделеева и растворимости солей.

«Начиная с 2023 года те абитуриенты, которые собираются поступать по специальности информационные технологии, информационная безопасность а также на преподавателя, учителя информатики, они сдают математику-информатику», — говорит Руслан Емелбаев, директор национального центра тестирования МОН РК.

В центре тестирования напоминают, пронести на ЕНТ можно только удостоверение личности, ручку, воду и шоколад. Если у школьника найдут «запрещенку» до тестирования, то на экзамен его не пропустят, если после- результаты теста аннулируют.

ЕНТ это важный и волнительный экзамен для каждого школьника. Выпускники долго готовятся и волнуются, некоторые доводят себя до психического истощения. А к экзаменам, уверены психологи, нужно относиться проще.

«Очень полезно перед экзаменами получить или какой то физический отдых или физическую нагрузку, на самом деле наша центральная нервная система хорошо расслабляется и успокаивается благодаря физическим нагрузкам. Если вы придете на экзамен и перед этим прочитаете какие то веселые истории, а тем более если вы расскажете анекдоты или веселые истории перед заходом на экзамен, тоже очень хорошо помогает и окружающим и вам», -говорит Герман Владимиров, психолог.

А еще психологи советуют не нагнетать обстановку самим родителям. И поддержать своих детей. ЕНТ стартует уже завтра, оно пройдет с 18 мая по 5 июля. Выпускники подавали заявки онлайн и сами выбирали дату и место проведения тестирования. При этом, как отмечают специалисты, большинство школьников оставили сдачу экзамена на конец июня, чтобы не идти первыми и было время подготовиться к тесту.

При этом, также как и в прошлом году у абитуриентов будет две попытки пройти тестирование, и с наилучшим результатом подать заявку на грант.