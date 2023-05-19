Каким будет лето на юге страны, рассказали синоптики

Синоптики Казгидромета рассказали, каким будет лето 2023 и ждать ли южанам знойной жары.

Несмотря на нетипично прохладную погоду в мае, предстоящее лето обещает быть жарким. Температуры воздуха, по словам синоптиков, будут выше нормы.

В юго-западной половине республики, в отдельные дни столбики термометров будут достигать до 45 градусов жары. Изредка жаркие дни будут сменяться прохладными днями с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Первый месяц лета июнь — ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

Июль — середина лета, на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны — выше нормы на 1° (норма: +18+24°С на большей части РК, +25+30°С — в южной половине страны.

Последний месяц лета август ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы.