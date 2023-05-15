Камаз раздавил легковой автомобиль в Шымкенте

Крупная дорожная авария произошла в Шымкенте. По предварительной информации, столкнулись КамАЗ и Audi

Видео ДТП прислали в редакцию ТК «Отырар» очевидцы. Авария произошла 15 мая в 16:50, по улице Исмаилова.

От удара «легковушку» смяло. Водителя пришлось вызволять спасателям и очевидцам при помощи спецсредств. Пожилого мужчину зажало панелью авто. Водительскую дверь тоже пришлось вырвать.

Как именно произошло ДТП — неизвестно. Однако водители других автомашин пожаловались, что на этом месте часто происходят ДТП.