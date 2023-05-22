Маленькая «Ракша» появилась на свет в зоопарке Шымкента

В Шымкентском зоопарке в семье красных волков Майка и Чакки родились первые детеныши.

Пополнение случилось еще 3 апреля. Одного волчонка, как сообщили представители зоопарка, спасти не удалось. Зато маленькая Ракша отличилась сильным характером и волей к жизни. Несмотря на маленький вес, всего 450 грамм при рождении, специалистам удалось выкормить волчицу и поставить на ноги в буквальном смысле слова.

«По стечению обстоятельств мама отказалась от детенышей, одного спасти не удалось. Ракшу мы забирали домой, ночью она спала под красной лампой, кормили искусственно: сначала лактолом, это заменитель собачьего молока, потом перешли на жидкие молочные каши, манную кашу. Сейчас она весит почти 920 грамм», — рассказала Елена Будорагина, заведующая ветеринарной частью зоопарка.

Благодаря заботе специалистов малышка «Ракша» окрепла, самостоятельно начала кушать, активна и проявляет интерес ко всему новому для нее. К слову, таким именем малышку нарекли в честь сильной матери-волчицы из мультфильма Маугли.