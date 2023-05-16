На запах фекалий и сероводорода жалуются жители Шымкента

Ликвидировать пруд с нечистотами требуют жители сразу нескольких микрорайонов Шымкента.

Люди жалуются, что жить по соседству с очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего города, становится невыносимым. Горожане опасаются вспышки инфекции.

Ликвидировать пруд нечистот горожане просят несколько лет. Он расположен вблизи нескольких микрорайонов. Местные жители жалуются на невыносимый запах с фекалиями, который исходит от водоема. Туда, говорят люди, сливают канализационные отходы из очистных сооружений.

«Когда у нас ветер, зловоние стоит в Самал-3, Бекжан, Алаш, Ынтымак, Нуршуак-1. Последний месяц просто невозможно дышать. Ночью открываем Окна, стоит запах фекалий. Возможно, они не добавляют специальные вещества, которые должны поглощать этот запах», — говорит Гульжанар Жуматаева жительница г.Шымкента.

Неоднократные обращения к местным властям, говорят люди, результатов не принесли. Два года назад на предприятии, которое занимается очисткой канализационных вод, обещали установить мокрый барьер. Это оборудование должно было поглощать неприятный запах. Но этого не сделали.

«Никому и дела нет до этого, никто не прислушивается к нам. Уже 5 лет прошло, одни только обещания. Говорят, теперь: «Солью посыпем, обработаем. Всё только на словах», — говорит Алия Серикбаева, жительница г.Шымкента.

По словам заместителя акима города Максута Исахова, закрыть очистное сооружение сейчас возможности нет. Но чтобы хоть как-то избавить микрорайоны от зловония чиновники планируют засыпать пруд солью.

«Эта соль имеет способность поглощать запахи. Мы также начнем работы по ограждению территории. Сделаем это в тех местах, где собираются отходы. К концу июля мы эти работы закончим», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.

Полностью избавить от запаха фекалий власти планируют в течение нескольких лет. В 2025 планируется строительство очистного сооружение за городом.