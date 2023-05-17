Наркопреступников задержали в Шымкенте

На след двух наркопреступников смогли выйти сотрудники полиции, передает OTYRAR.

При задержании один из них оказал сопротивлние в ходе которого развязалась борьба. Правоохранителям даже пришлось применить навыки рукопашного боя, а также аэрозольные пистолеты.

При проверке съемной квартиры мужчин, в шкафу полицейские нашли 4 свертка с разовой дозой наркотиков и неустановленное оружие, а в кармане одежды одного из подозреваемых обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом.

Согласно заключению эксперта изъятые вещества являются синтетическими наркотиками общим весом 31 гр. Сейчас проводится досудебное расследование .