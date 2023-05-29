Оплачиваемую практику в отелях Анталии будут проходить студенты Туркестана

Студенты Международного университета туризма и гостеприимства (IUTH) в Туркестане смогут проходить практику в ведущих отелях Анталии.

При этом, студенты будут получать за свою работу заработную плату. В этом году университет планирует отправить в Турцию порядка 60 студентов.

В дальнейшем число практикантов масштабируется до 300 человек. Помимо практики за рубежом, Международный университет туризма и гостеприимства запустит для своих студентов и преподавательско-профессорского состава программу академической мобильности с тремя турецкими вузами.

Договоренности были достигнуты в рамках встречи ректора IUTH Айдоса Сакенова с ректорами высших учебных заведений Турции и крупными представителями гостиничного бизнеса страны.

«Турция – одна из ведущих стран мира в сфере туризма. Поэтому практика в местных отелях даст нашим студентам ценнейший опыт и важные для профессионального роста знания. Подготовка максимально квалифицированных кадров – наша основная цель. Думаю, что такое сотрудничество способно внести ощутимый вклад в развитие отечественной индустрии туризма», – отметил ректор Международного университета туризма и гостеприимства Айдос Сакенов.