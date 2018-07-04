Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев познакомился с ходом уборочной кампании. Он ознакомился с работой промышленного кооператива, который занимается выращиванием зерновой культуры. Глава региона поставил главную задачу: собрать весь урожай как есть.

«В этом году в целом по области на 233 тысячах гектаров были посажены колосовые культуры. Из них на 191 тысячи гектаров — пшеница, на 42,5 тысяч гектаров — ячмень. На сегодняшний день по области уже собрали 26,5 тонн ячменя и пшеницы. По предварительным прогнозам департамента сельского хозяйства, с каждого гектара зерновых будет собрано 16 центнеров. А всего запланировано собрать 374 тысяч тонн продукции. Поэтому чтобы земледельцы смогли выручить свои средства с собранного урожая зерна, необходимо вовремя выводить его в экспорт», — сказал Туймебаев.

В собственности хозяйства, создавшееся в 1998 году, имеется 2500 гектара пахотной земли. В кооперативе, где 16 человек обеспечены стабильной работой, имеется а специализированная техника для посева. Эта организация в прошлом году произвела продукцию на 76 млн тенге. Например, в прошлом году собрали 2700 тонн пшеницы, 320 тонны сафлора, 450 тонны ячменя.

Первыми на сбор посева вышли казыгуртские земледельцы. В указанном районе в этом году примерно на 87 тысяч гектаров были посажены осенние и летние сорта пшеницы и ячменя.

Надо отметить, что объём минеральных удобрений, которые предоставляются товаропроизводителям по сниженной цене, по сравнению с прошлым годом вырос на 5 тысяч тонн и составил 85 тысяч тонн. Выделенные на весенние полевые работы 38 тысяч тонн горючего топлива полностью выданы товаропроизводителям. На сегодняшний день около 900 техники готовы к уборке урожая.

Наряду с посевной кампанией в области проводится работа по подготовке кормов для скота. На сегодняшний день заготовили 1590 тонн из запланированных 3750.