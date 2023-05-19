Рабочие в кузове грузовика с ветерком прокатились по улицам Шымкента

Работников коммунальных служб перевозили на грузовике, правда не в салоне авто, а в кузове.

Видео распространилось в социальных сетях. Люди говорят, что, мол, машина на видео предназначена для перевозки мусора. Правда на этот раз вместо отходов кузов был наполнен пассажирами.

Всего их было около 10 человек. Все они были с орудиями труда. Судя по одежде, пассажиры — работники коммунальных служб. Прогулка с ветерком попала на видео и позабавила пользователей Казнета, чего не скажешь о водителе. На его след вышли полицейские и составили протокол.

«За несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов в отношении водителя был составлен административный протокол. Это нарушение влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей», — рассказали в полиции.