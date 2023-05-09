Слезы, цветы и выстрелы из автоматов. Шымкент отметил День Победы

Площадь перед вечным огнем с утра полна цветами, жители Шымкента начали подходить с раннего утра. В Шымкенте отмечают День Великой Победы.

СПРАВКА: В Шымкенте осталось всего 3 Ветерана ВОВ.

Торжественная часть праздника началась в 10.00. Аким Шымкента вместе с одним ветераном ВОВ прибыл к вечному огню. Бодрым шагом вместе с главой горда Муратали Толепберген возложил цветы и прошел по всему парку.

«Я был на Белорусском фронте, было очень сложно! Мы воевали за то, чтобы вы жили мирно! Цените это, помните и не забывайте! То, что пережили мы, не дай Бог пережить вам», — говорит Ветеран ВОВ Муратали Толепберген.

На импровизированной площадке, для гостей представили концертную программу, куда вошел номер, где солдаты узнают о том, что фашисткая Германия разгромлена. Актеры постарались передать всю радость того дня.

«Для меня играть в этом номере большая честь. Сложно! Я немного почувствовал то, какого было нашим героям в тот день, у меня ноги дрожали и шли слезы. Столько смертей, столько горя и тут Победа. Это просто непередаваемые эмоции. Дай Бог здоровья и мирного неба»,- говорит актер.

Так как парада не было, многие из жителей пришли к вечному огню с портретами своих ветеранов. Из дома пешком почти пять километров прошла семья Ветерана ВОВ Нурислама Шагеевича Шагеева.

«Мой дед умер молодым! Он воевал за Победу. Я каждый год приношу его портрет сюда, думаю он видит все. Он знает, что мы чтим и благодарим за Победу. Это самое малое, что я могу для него сделать. Пройти пять километров — не проблема. Помнить подвиг — вот это вопрос»,— говорит житель г. Шымкента.

В Шымкенте осталось всего 3 Ветерана ВОВ. Один из которых практически не передвигается. Всем Ветеранам ВОВ и тыловикам от государства переведены денежные средства и направлены слова благодарности от Главы Государства.