Торжественное мероприятие в Шымкенте в честь 78-летия Великой победы

Сегодня в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 78-летию Великой Победы.

В праздничном мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов и депутаты маслихата, представители интеллигенции и потомки ветеранов, которые возложили цветы к мемориальному комплексу «Даңқ».

На торжественном мероприятии военный духовой оркестр исполнил тематические марши и подарил праздничное настроение.

Гости направились на площадь «поле битвы», где увидели театрализованные представления из военной жизни, посвященные ветеранам и труженикам тыла.

Спектакли, изображающие кровавые военные годы, подарили публике незабываемые впечатления.

Гостям подали «полевую кашу», как на фронте. Артисты исполнили песни “Катюша”, “Баллада о матери”, “День Победы”.

Отметим, что на войну из Шымкента отправились более 23 тысяч граждан. В настоящее время в городе проживают 3 ветерана ВОВ и более 2 тысяч ветеранов тыла.