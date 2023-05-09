Торжественное мероприятие в Шымкенте в честь 78-летия Великой победы

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Тина Кудайберген
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Сегодня в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 78-летию Великой Победы.

В праздничном мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов и депутаты маслихата, представители интеллигенции и потомки ветеранов, которые возложили цветы к мемориальному комплексу «Даңқ». 

На торжественном мероприятии военный духовой оркестр исполнил тематические марши и подарил праздничное настроение. 

Гости направились на площадь «поле битвы», где увидели театрализованные представления из военной жизни, посвященные ветеранам и труженикам тыла. 

Спектакли, изображающие кровавые военные годы, подарили публике незабываемые впечатления. 

Гостям подали «полевую кашу», как на фронте. Артисты исполнили песни “Катюша”, “Баллада о матери”, “День Победы”.

Отметим, что на войну из Шымкента отправились более 23 тысяч граждан. В настоящее время в городе проживают 3 ветерана ВОВ и более 2 тысяч ветеранов тыла.

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