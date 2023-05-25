В Шымкенте госшкола хотела купить мячи почти на 3 млн тенге

Почти 3 миллиона тенге хотели потратить на покупку 20 мячей в шымкентской школе для одарённых детей.

Один баскетбольный мяч оценили в 200 тысяч, а волейбольный — в 40 тысяч тенге. Сомнительный лот вызвал подозрения в Антикоре. Оказалось, что цена завышена в 10 раз. После рекомендации борцов с коррупцией, в расточительные планы государственных закупок внесли корректировку. Экономия составила больше двух миллионов тенге.

«КГУ «Специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90» Управления образования города утвержден план госзакупок 20 мячей на сумму 2,7 млн бюджетных средств. Каждая единица товара была рассчитана с завышением от 2 до 10 раз. Мяч для баскетбола госучреждение планировало приобрести за 232 тысячи тенге, а волейбольный за 42 тысячи. Департаментом в адрес организатора закупа направлено рекомендательное письмо о пересмотре пунктов плана. Таким образом, сэкономлено более 2,2 млн средств. Напомним, в целях экономии бюджетных средств Антикоррупционная служба регулярно проводит мониторинг веб-портала «Единое окно закупок», который увеличивает прозрачность и доступность рынка закупок»,- говорит руководитель управления превенции Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции г. Шымкента.