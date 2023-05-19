В Шымкенте пенсионер выпал из окна горбольницы

В Шымкенте 72-летний мужчина выпал из окна третьего этажа городской больницы № 1 и скончался.

Трагедия произошла 18 мая поздней ночью, около в 23:30 часов, передает корреспондент OTYRAR.

По предварительным данным, тело было обнаружено без признаков насильственной смерти.

Как сообщили на месте происшествия, пенсионер поступил в больницу после попытки суицида. Эту версию пока не подтвердили в горздраве. Он проживал в Аль-Фарабийском районе микрорайоне Айкап, есть семья, дети. По словам очевидцев, пару дней назад дедушку посещал сын.

Сейчас проверяются все версии, обстоятельства выясняются.

Редакция OTYRAR отправила запрос в Управление здравоохранения.