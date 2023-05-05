В Шымкенте в этом году будет построено 12 школ

Первый этап национального проекта «Жайлы мектеп» -«Комфортная школа» будет реализован уже в этом году.

В рамках проекта в Шымкенте в 2023 году начнется строительство 12 школ на 17 300 мест, а в следующем году-13 школ на 20 400 мест.

Главная особенность «Комфортной школы» ее оснащенность. Для обеспечения безопасности учащихся и педагогов здания оснастят видеонаблюдением, будет установлена звуковая система оповещения. А для предотвращения террористической угрозы предусмотрена функция блокировки дверей и блоков, говорит руководитель Управления образования города Шымкент.

«В этом году начали капитальный ремонт четырех школ. Также были разработаны проектно-сметные документации на капремонт двух детских садов, общежития колледжа, а также здания специнтерната и центра»,— Жанат Тажиева, руководитель управления образования города Шымкента.

В каждой школе будет читальный зал, электронная библиотека и коворкинг центр. Универсальные мастерские, кабинеты для начального профессионального образования позволят обучать и оттачивать навыки учащихся по профилю.

Отметим, до ввода в эксплуатацию школ будут полностью решены вопросы автомобильных дорог, автостоянок, маршрутов общественного транспорта и остановок, тротуаров, внутриквартального освещения.