Жилые массивы Жулдыз и Карабастау обеспечат питьевой водой

В семи населённых пунктах Енбекшинского района Шымкента ведутся работы по прокладке водопровода.

Доступ к качественной воде в этом году получат около 2000 абонентов в жилых массивах Карабастау и Жулдыз. Строительные работы планируется завершить в ноябре этого года.

В Енбекшинском районе Шымкента ведется работа по обеспечению питьевой водой жителей семи отдаленных жилых массивов. Один из них — Жулдыз.

В зону новостроек микрорайона планируется проложить 13,5 км труб. Инфраструктурный объект, строительство которого началось в прошлом году, планируется сдать в ноябре этого года.

«Сегодня мы ведем работы по прокладке водопровода в новостройках микрорайонов Карабастау и Жулдыз. В массиве Жулдыз, протяжённость водопровода — 13 с половиной километров, 13 км из них уже проложили. Кроме того, мы ещё установили 145 колодцев и теперь будем тянуть абонентские трубы непосредственно потребителям», — рассказал главный специалист ТОО «Сарыагаш — Аман» Мирболат Миркубанов.

Показатель обеспеченности населения чистой питьевой водой в районе сегодня составляет 94%. Сейчас идет работа по прокладке магистрального водопровода для вновь присоединённых к Шымкенту населенных пунктов. Среди них микрорайоны Карабастау, Жулдыз, Каратобе, Тогыс, Жыланбузган, Айнатас и Исфиджаб. По завершению строительных работ, почти 4 тысячи абонентов будут обеспечены чистой водой.

«В этом районе сейчас ведутся работы по прокладке водопровода. Подрядная организация здесь работает с 2022-го года. В этом году планируется полное завершение строительных работ в Карабастау и в микрорайоне Жулдыз. Основной трубопровод, уже подведён, началась работа по прокладке большого магистрального трубопровода. По плану, строительство будет завершено в ноябре. Но если позволит погода, подрядчики выразили готовность закончить и раньше», — говорит аким Енбекшинского района Досбол Есильбек.

Согласно инфраструктурному плану, в 2025 году весь Енбекшинский район будет на 100% обеспечен качественной питьевой водой. Для этих целей уже готовят 5 скважин.